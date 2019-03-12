Вятрович принес присягу нардепа

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во вторник, 3 декабря, принес присягу народного депутата Украины.

После присяги Вятровичем глава парламента Дмитрий Разумков объявил о его вхождении во фракцию партии Европейская солидарность.

Ранее сообщалось, что Ирина Луценко сложила мандат, ссылаясь на состояние здоровья. Кандидат в нардепы Наталья Бойко, которая должна была зайти в Раду вместо Ирины Луценко, заявила, что отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере. После этого стало известно, что место Луценко в Раде займет Вятрович.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net