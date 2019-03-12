Лента RSS
Подписаться на ленту
03 декабря 2019, вторник, 12:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
03. 12. 2019

Вятрович принес присягу нардепа

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во вторник, 3 декабря, принес присягу народного депутата Украины.

После присяги Вятровичем глава парламента Дмитрий Разумков объявил о его вхождении во фракцию партии Европейская солидарность.


Ранее сообщалось, что Ирина Луценко сложила мандат, ссылаясь на состояние здоровья. Кандидат в нардепы Наталья Бойко, которая должна была зайти в Раду вместо Ирины Луценко, заявила, что отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере. После этого стало известно, что место Луценко в Раде займет Вятрович.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.