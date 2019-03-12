В пустыне Австралии найден мужчина, заблудившийся две недели назад

В австралийской пустыне в районе города Алис-Спрингс обнаружили еще одного заблудившегося человека. Всего две недели назад пропало трое, сообщает ABC.

Ранее спасатели нашли живой 52-летнюю австралийку Тамру Макбит-Райли, которая провела в пустынной местности 12 дней.

Женщина и ее двое друзей отправились в поездку еще 23 ноября, однако их автомобиль застрял в русле реки. Вытащить самостоятельно транспортное средство людям не удалось. Тогда компания решила оставить авто и выбираться пешком.

Макбит-Райли решила остаться у обнаруженного ими источника воды, а двое ее друзей, взяв компас и GPS-навигатор, пошли за помощью.

Женщину обнаружили первой, а спустя сутки фермер наткнулся на второго пропавшего - 40-летнего Пху Трана.

Фермер рассказал, что мужчина был "слегка сбит с толку", но он "мог говорить и был в хорошем настроении".

Пху Трана сразу отправили в больницу. Врачи осмотрели его и заявили, что он в полном порядке.

Теперь спасатели сосредоточились на поисках последней пропавшей - 46-летней Клэр Хокридж.

Как сообщалось ранее, в Австралии град размером с яйцо побил авто и дома.

Напомним также, что город в Австралии накрыла пылевая буря.



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Источник: korrespondent.net