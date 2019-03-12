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03. 12. 2019

Осень-2019 стала самой теплой за почти сто лет

Осень-2019 заняла вторую позицию в списке самых теплых после осени 1923 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что средняя температура воздуха осенью в Киеве составила +10,5 градусов, что на 2,5 градусов выше климатической нормы.

В течение сезона в Киеве было зафиксировано девять температурных рекордов.

Холоднее всего было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градусов мороза, а жарче всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,3°.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор наблюдался каждый месяц.

Напомним, что ноябрь-2019 в Киеве был теплее климатической нормы на 2,5 градуса.

Ранее сообщалось, что в Украине температура растет вдвое быстрее, чем на планете.

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Источник: korrespondent.net
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