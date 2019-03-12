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03. 12. 2019

Следком РФ объявил Мосийчука в розыск

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года бывшему депутату Верховной Рады Игорю Мосийчуку и объявил его в розыск. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте ведомства.

"Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (360 УК РФ), он объявлен в розыск", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также в СК России отметили, что ранее возбудили уголовные дела против других украинских депутатов - Владимира Парасюка, Андрея Лозового; перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве в октябре 2018 года. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован за "нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, с целью провокации войны или осложнения международных отношений". Речь идет об инциденте в 2014 году - тогда Рудьковский бросил камень в посольство России в Украине.

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Источник: korrespondent.net
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