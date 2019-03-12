СМИ: Сенат США не нашел подтверждений вмешательства Киева в выборы в США

Комитет по вопросам разведки Сената США, под контролем республиканцев, не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Комитет по вопросам разведки Сената, под контролем республиканцев, рассмотрел заявления о вмешательстве Украины в (президентские - ред.) выборы 2016 года и не нашел доказательств для подтверждения заявлений", - говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, таким образом выводы комитета полностью совпадают с выводами американских ведомств, которые также не нашли доказательств вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.

По словам собеседника, американская разведка никогда не писала отчет, в котором они бы обвиняли украинскую власть во вмешательстве. Однако сейчас некоторые сенаторы-республиканцы продолжают утверждать, что Киев вмешивался в президентские выборы в 2016 году на том же уровне, что и Россия, несмотря на их безосновательность.

Однако, по словам председателя комитета Ричарда Барра, некоторые украинские политики активно поддерживали Хиллари Клинтон в 2016 году, но это нельзя сравнивать с уровнем вмешательства России.

Отмечается, что сенатор-республиканец Джон Кеннеди после опровержения собственных заявлений о том, что Украина вмешивалась в выборы в США, вновь принялся повторять эти утверждения.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net