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03. 12. 2019

Иран требует от США $130 млрд за беспорядки в стране

Власти Ирана планируют взыскать с США 130 млрд долларов за якобы причастность к беспорядкам и прочий нанесенный урон стране. Об этом сказал официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает агентство Fars во вторник, 3 декабря.

"В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают компенсацию ущерба в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд, – сказал Исмаили. – Мы бы хотели, чтобы МИД Ирана помог нам в этом вопросе".

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что делает судебная власть "в ответ на разрушительное поведение Вашингтона в ходе недавних беспорядков".

По словам представителя Верховного суда, "Тегеран сопротивляется преступлениям, которые США осуществляют против народа Ирана".

"В связи с тем ущербом, который нанес Вашингтон, мы завели множество дел", - отметил он.

Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. ПО данным международной правозащитной организации Amnesty International, за последний месяц в Иране погибли по меньшей мере 208 человек. В стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

Также в Иране была отключена мобильная связь, почти на всей территории страны не работал интернет.

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Источник: korrespondent.net
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