У Зеленского уточнили сроки заседания СНБО

В Офисе президента уточнили, что анонсированное главой МВД Арсеном Аваковым заседание СНБО при участии Владимира Зеленского состоится не сегодня, а завтра. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.
"Сегодня состоится рабочая встреча, а завтра - СНБО при участии президента", - сообщили в ОП.
Как сообщил ранее Аваков, Зеленский собирает СНБО в преддверии нормандской встречи, которая состоится 9 декабря в Париже.
Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
Зеленский записал видео перед встречей в Париже
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Источник: korrespondent.net
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