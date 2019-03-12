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03. 12. 2019

У Зеленского уточнили сроки заседания СНБО

В Офисе президента уточнили, что анонсированное главой МВД Арсеном Аваковым заседание СНБО при участии Владимира Зеленского состоится не сегодня, а завтра. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

"Сегодня состоится рабочая встреча, а завтра - СНБО при участии президента", - сообщили в ОП.

Как сообщил ранее Аваков, Зеленский собирает СНБО в преддверии нормандской встречи, которая состоится 9 декабря в Париже.

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Зеленский записал видео перед встречей в Париже

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Источник: korrespondent.net
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