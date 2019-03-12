Трамп снова требует увеличить расходы стран НАТО

Страны НАТО должны тратить на оборону 4% ВВП вместо 2%. Об этом на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса во вторник, 3 декабря, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Европравда.

"Два процента – очень низкая цифра, должно быть четыре", - сказал Трамп.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что до конца 2020 года союзники в целом увеличат расходы на оборону на $130 млрд.

Трамп сначала сказал, что очень доволен увеличением военных расходов стран НАТО.

"Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу", - заявил он.

Однако позже он также выразил недовольство низким уровнем расходов некоторых стран, в частности, упомянув Германию.

"Германия платит 1,1% (на самом деле 1,38%. - ред.), некоторые страны годами практически не платят в бюджет НАТО. Должно быть справедливое распределение", - сказал он.

Кроме того, Трамп прокомментирвал заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, назвав его опасным.

"Никто не требует от НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо... Я думаю, что это очень обидно. Вы не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень пренебрежительно", - сказал он.

Напомним, на днях стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Столтенберг пояснил, что по новой формуле Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО.

В целом, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд (по сравнению с 2016 годом).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net