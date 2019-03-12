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03. 12. 2019

Охраннику Ляшко объявили о подозрении из-за драки с нардепом

 
Охраннику экс-лидера Радикальной партии Олега Ляшко объявлено о подозрении в пособничестве в насильственных действиях по отношению к главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
 
"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.
 
По данным следствия, 6 ноября подозреваемый совместно с Ляшко способствовал совершению преступления против Геруса.
 
Отмечается, что прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Ранее прокуратура требовала ареста Ляшко в связи с инцидентом в аэропорту Борисполь, 6 ноября.
 
Как известно, тогда Ляшко подрался с Герусом. Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.

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Источник: korrespondent.net
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