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03. 12. 2019

Венгрия предложила России совместно защищать нацменьшинства в Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает во вторник, 3 декабря, ТАСС.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин.

Председатель Госдумы РФ призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике", - заявил Володин, подчеркнув, что "националистам нельзя спускать с рук их поведение".

Накануне сообщалось, что Украина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

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Источник: korrespondent.net
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