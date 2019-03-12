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03. 12. 2019

Какие регионы Украины еще не подключили к отоплению

 
По состоянию на 3 декабря проблемы с отопительным сезоном зафиксированы в четырех областях, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook во вторник, 3 декабря.
 
На сегодняшний день на 100% подключены к отоплению 20 областей. В то же время по данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением есть в таких регионах:
 
в Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения, сроки подключения 10 и 15 декабря;
в Кировоградской области - в Светловодске неотапливаемых 8 жилых домов и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 03-04.12.2019;
в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 10.12.2019;
в Черниговской области - в Нежинском районе не отапливаются 6 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 03.12.2019;
в Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 06.12.2019.
Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области
 
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, кого винить в случае проблем с отоплением.
 
Также сообщалось, что жители Одесчины пришли ночевать в мэрию из-за отсутствия отопления.

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Источник: korrespondent.net
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