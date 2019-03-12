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03. 12. 2019

Пристайко: Ожидаем от встречи в Париже Ruxit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко придумал слово, чтобы обозначить главное ожидание Киева от саммита нормандской четверки 9 декабря в Париже. Его он назвал в интервью британскому Sky News, поскольку находится в Лондоне, где проходит саммит НАТО.

"Наше главное ожидание от нормандского саммита и любых других форматов - это то, что я называю RUxit - мы хотим, чтобы россияне и российские войска покинули Украину, мы стараемся этого добиться. А помогут нам встречи здесь (в Лондоне - ред.) - посмотрим. Надеемся на это", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку Украину, как и другие страны, которые не являются членами НАТО, не пригласили на конференцию.
 
"Хочу напомнить, что мы пытаемся стать частью НАТО почти 30 лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу напомнить лидерам (Альянс - ред.)", - отметил министр.
 
Отметим, Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря.
 
Как сообщалось, в связи с предстоящей встречей нормандской четверки Зеленский собирает заседание СНБО.
 

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Источник: korrespondent.net
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