Пристайко: Ожидаем от встречи в Париже Ruxit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко придумал слово, чтобы обозначить главное ожидание Киева от саммита нормандской четверки 9 декабря в Париже. Его он назвал в интервью британскому Sky News, поскольку находится в Лондоне, где проходит саммит НАТО.
"Наше главное ожидание от нормандского саммита и любых других форматов - это то, что я называю RUxit - мы хотим, чтобы россияне и российские войска покинули Украину, мы стараемся этого добиться. А помогут нам встречи здесь (в Лондоне - ред.) - посмотрим. Надеемся на это", - сказал Пристайко.
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Источник: korrespondent.net
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