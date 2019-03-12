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03. 12. 2019

Протестующие устраивают митинги под домами Смолия и Рожковой

Участники митинга под Национальным банком начали приходить домой к главе НБУ Якова Смолия и его первой заместительнице Катерине Рожковой. Об этом во вторник, 3 декабря, заявила Рожкова на своей странице в Facebook.

"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала 1 + 1", - написала она.

Рожкова заявила, что подобные "рэкетирские методы 90-х" не сработают.

"Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международную, медийную и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - добавила Рожкова.

Напомним, что на прошлой неделе митингующие попытались ворваться в здание Нацбанка, но их остановили силовики. 

В связи с митингами правление НБУ заявило о давлении со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

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Источник: korrespondent.net
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