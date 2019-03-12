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03. 12. 2019

Цемаха объявили в розыск в Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыскВладимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе. Об этом сообщается в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД во вторник, 3 декабря.

Отмечается, что Цемаху предъявлены подозрения в участии в террористической группе или организации (ст.258 ч.3, ст.3-258 ч.1. УК Украины). Он объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов следствия.

Датой исчезновения Цемаха указано 23 сентября текущего года. Также сообщается, что мера пресечения Цемаху не избиралась.

Фото: скриншот 
 

Напомним, в июне 2019 года украинские силовики задержали Владимира Цемаха на территории, подконтрольной сепаратистам "ДНР". Его привезди в Киев как свидетеля по делу о катастрофе MH17. По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

В сентябре Цемаха выдали российской стороне в рамках массового обмена пленными. Вскоре он вернулся в "ДНР".

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Источник: korrespondent.net
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