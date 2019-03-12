Два депутата от Слуги народа сложили мандаты

Два народных депутата от партии Слуга народа попросили Верховную Раду о прекращении полномочий. Парламент поддержал их решение, передает Liga.net во вторник, 3 декабря.

Александр Кубраков и Алексей Кучер подали заявления о сложении полномочий по собственному желанию в связи с назначениями на государственные должности.

Кубраков был избран по списку партии Слуга народа. Он сложил полномочия депутата в связи с назначением главой госагенства дорог Украины. Депутатом вместо него может стать директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копиленко, идущий в списке СН под номером 135.

Кучер избирался от СН по одномандатному округу №179 (Херсонская область). Он был назначен главой Харьковской ОГА.

Напомним, что ранее фракция Слуга народа исключила трех нардепов. Председатель Верховной Рады официально заявил об исключении из фракции троих народных депутатов - Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

Минус два. Первые чистки в Слуге народа

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Источник: korrespondent.net