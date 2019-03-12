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03. 12. 2019

Сотрудники военкомата забрали призывника прямо с Новой почты

 
В Херсоне сотрудники военкомата забрали призывника прямо с отделения Новой почты, где он работал, о чем свидетельствует видео на Youtube.
 
На ролике видно, как мужчины в камуфляжной формы пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, сотрудники военкомата буквально силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.
 
"Сотрудники херсонского военкомата пришли в отделение за необычным отправлением. И хотя последние 4 цифиры номера декларации они не назвали, это не помешало им забрать посылку", - писали в комментариях под роликом.
 
 
Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.
 
Ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Он вызвал полицию и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net
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