В Киевской области инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили мужчин на лодке, которые осуществляли незаконный вылов рыбы сетями и попытались скрыться. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 3 декабря.

Беглецов догнали возле села Страхолесье Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.

Работники Госрыбагентства сообщили полиции, что рыбаки брызгали на них бензином из канистры и угрожали их поджечь.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодку и рыбу. По предварительным данным, материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тысяч гривен.

В отдел полиции доставили двух рыбаков. Это местные жители 22 и 30 лет. Сейчас с ними работают следователи.

По данному факту работники Иванковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, а также угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.249, ст.345 УК Украины). Ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

Ранее в Херсоне задержали браконьеров с лодкой, доверху заполненной рыбой. Одних только карасей насчитали почти две тысячи.

А в Черниговской области задержали браконьеров, которые убили двух лосей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net