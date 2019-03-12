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03. 12. 2019

На Киевщине рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

В Киевской области инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили мужчин на лодке, которые осуществляли незаконный вылов рыбы сетями и попытались скрыться. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 3 декабря.

Беглецов догнали возле села Страхолесье Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.

Работники Госрыбагентства сообщили полиции, что рыбаки брызгали на них бензином из канистры и угрожали их поджечь.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодку и рыбу. По предварительным данным, материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тысяч гривен.

В отдел полиции доставили двух рыбаков. Это местные жители 22 и 30 лет. Сейчас с ними работают следователи.

По данному факту работники Иванковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, а также угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.249, ст.345 УК Украины). Ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

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Источник: korrespondent.net
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