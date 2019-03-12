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03. 12. 2019

Столтенберг ответил на заявление Макрона о "смерти мозга"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса, сообщает во вторник, 3 декабря, РИА Новости.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

"Я не согласен. Если посмотреть на НАТО - мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.

"Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО", - указал генсек альянса.

По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.

Напомним, президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

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Источник: korrespondent.net
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