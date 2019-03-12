Загадочная смерть 11-летней девочки: полиция назвала причину

Девочка умерла в Новом Роздоле на Львовщине во время купания из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает ТСН во вторник, 3 декабря.

Девочку без сознания в ванной нашла мама. Та лежала в воде, и непохоже было на то, чтобы она захлебнулась ею - голова была на поверхности. Женщина позвала на помощь и вызвала скорую. Но спасти дочь не удалось.

Следов насильственной смерти на теле девочки обнаружено не было.

Сейчас в полиции уже получили результаты судмедэкспертизы - девочка отравилась угарным газом. Для нагрева воды в ванной комнате использовалась газовая колонка.

Напомним, что 1 декабря стало известно о смерти 11-летней девочки во время купания. Тогда в полиции предположили, что ребенок мог скончаться из-за газовой колонки для нагрева воды.

Трое детей в Донецкой области отравились газом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net