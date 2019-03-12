Судей Никополя предупредили о готовящемся повторном взрыве в ходе заседания

Судьи Никопольского городского районного суда Днепропетровской области сообщили, что 30 ноября в суд позвонил неизвестный, который заявил о запланированном на 4 декабря террористическом акте. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Судебная власть.

"Согласно информации правоохранительных органов на горячую линию от неизвестного лица 30 ноября 2019 поступило сообщение о запланированном на 4 декабря 2019 террористическом акте в помещении суда, который будет рассматривать уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами, а также об умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Судьи напомнили, что в 2017 году после объявления перерыва в заседании по этому же делу в суде произошел взрыв.

"Сейчас происходят повторные попытки совершить действия, опасные для жизни и здоровья не только судей, работников суда, но и других людей, посещающих суд. Указанные действия могут привести к повреждению имущества или нанести иные тяжкие последствия с целью нарушения общественной безопасности и устрашения", - подчеркивается в сообщении.

Судьи расценивают это как давление на них путем угроз и обратились с соответствующим заявлением в Национальную полицию.

Напомним, 30 ноября 2017 года в здании городского суда Никополя Днепропетровской области произошел взрыв - отец достал две гранаты и попытался взорвать убийц своего сына. В результате от взрыва мужчина погиб на месте, а позже в больнице скончался один из обвиняемых. Также осколочные ранения получили два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Позже стало известно, что двоих обвиняемых в двойном убийстве освободили, так как прокуратура своевременно не обратилась в суд по поводу продления им срока содержания под стражей.

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Источник: korrespondent.net