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03. 12. 2019

В Харькове на офис одной из партий повесили гранату

 
В Харькове офис Оппозиционной платформы – За жизнь облили красной краской, а к входной двери примотали гранату, сообщил замглавы областной организации ОПЗЖ Василий Россихин, передает Интерфакс-Украина.
 
"Работники, которые пришли в офис около 09:00, обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние 3 месяца и четвертая - за последнюю неделю. Но раньше ограничивались только краской. Граната - впервые. Это политика запугивания", - сказал Россихин.
 
По его словам, на место была вызвана полиция и пиротехники. По состоянию на 12:30 офис ОПЗЖ возобновил работу в обычном режиме.
 
Ранее в Кривом Роге неизвестные в масках напали на офис регионального отделения оппозиционеров.
 
Нападение на офис партии также ранее было в Днепре. Тогда внутрь помещение бросили "коктейль Молотова".

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Источник: korrespondent.net
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