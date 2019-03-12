В городе Буча два ученика во время словесной перепалки во время перемены в школе распылили газовые баллончики. На плохое самочувствие пожаловались 15 учеников, сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 3 декабря.

Отмечается, что всех пострадавших детей отправили в больницу. У них диагностировали ожоги глаз, но госпитализация не понадобилась.

"Администрация школы освободила третий этаж, где произошло распыление. Детей перевели учиться в классы на нижних этажах, эвакуация не проводилась, учебный процесс не прекращался", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что газовые баллончики Терен-4 в школу принесли ученики 9-го класса. Их через интернет купил старший знакомый школьников.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч.1 ст.125 УК Укрианы).

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом 15 детей пострадали при распылении газа в школе

На прошлой неделе в Житомире в школе №26 ученик распылил на перемене газ Кобра. Тогда в больницы забрали 13 детей.

Ранее в одной из школ Киева эвакуировали учащихся и педагогов из-за того, что 13-летний парень распылил слезоточивый газ. В результате пострадали 10 учеников и 72-летний охранник.

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Источник: korrespondent.net