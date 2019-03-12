Слуга народа не может лишить Иванисова мандата

Фракция Слуга народа не может лишить мандата исключенного нардепа Романа Иванисова, заявляет Давид Арахамия во вторник, 3 декабря, в кулуарах Верховной Рады, сообщает Страна.

"У нас нет права лишить его мандата, мы его немедленно исключили из партии и фракции и для этого есть определенная процедура, которую нужно пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", - сказал Арахамия.

По его словам, в данный момент фракция оформляет процесс исключения Иванисова.

"Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий, мы оформляем это юридически", - рассказал глава фракции.

Также известно, что в данный момент Иванисов находится на больничном, однако Арахамия заявил, что не знает, по какой причине.

Как сообщалось, сегодня фракция Слуга народа официально исключила трех нардепов. Кроме Иванисова были исключены Антон Поляков и Анна Скороход.

Как известно, нардеп Иванисов отбывал срок за изнасилование, но скрыл это. Также его уличили во вранье об образовании.

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Источник: korrespondent.net