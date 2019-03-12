Столтенберг: Есть много стадий между членством в НАТО и "ничем"

Украина и Грузия должны стремиться к членству в НАТО, но и ценить "промежуточные стадии". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров Альянса, передает Европейская правда во вторник, 3 декабря.
Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.
"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача, найти как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", - заявил он.
Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить: "Есть много между полным "членством" и "ничем". И поэтому важно проводить реформы".
Столтенберг считает, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно.
"Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности - учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане", - пояснил он.
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Источник: korrespondent.net
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