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03. 12. 2019

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения автомобильного моста в Оренбурге. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте новостного канала 1743.ru.

На кадрах из видеорегистратора видно, как автомобиль приближается к мосту. Когда водитель уже подъехал к сооружению вплотную оно начало рушиться. Детали моста упали как раз возле капота авто.

При этом, машина находилась уже под мостом. Водителя спасло то, что обрушилась другая сторона моста.

 
 
 
 
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Публикация от Новости Оренбурга (@1743.ru)

Пользователи сети согласились с подписью к ролику о том, что водитель авто “родился в рубашке”.

В понедельник сообщалось, что обрушился пролет автомобильного моста в Оренбурге. Обрушение произошло во время движения колонны грузовиков по мосту. При этом отмечается, что конструкция находилась на ремонте.

Следственный комитет РФ причиной инцидента назвал нарушение правил безопасности при ремонте моста. Два человека пострадали, об их состоянии не сообщается.

Ранее Корреспондент писал о том, что жесткое падение людей с карусели сняли на видео.

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Источник: korrespondent.net
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