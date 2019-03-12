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03. 12. 2019

В Северной Корее построили новый город-утопию

Лидер Севрной Кореи Ким Чен Ын во вторник, 3 декабря, открыл новый город в уезде Самджиён на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа.

Торжественная церемония прошла близ священной горы Пэкту.

Крупнейшая в стране стройка велась в родном уезде отца нынешнего лидера КНДР, бывшего главы государства Ким Чен Ира. Тем не менее, его статуя заняла одно из центральных мест в городе.

ЦТАК называет новый город утопией, созданной при социализме, и олицетворением современной цивилизации.

В городе, который получил название Самджиён, построены новые жилые дома, гостиницы, медицинские и культурные учреждения, горнолыжный курорт.

По данным СМИ, в городе смогут проживать 4 тысяч семей; на "сотнях гектаров" расположились 380 кварталов.

Cмотрите фотогалерею: В Северной Корее построили новый город-утопию

Напомним, весной 2017 года в столице Северной Кореи Пхеньяне торжественно открылся новый жилой комплекс. Запуск приурочили ко Дню Солнца - дню рождения Ким Ир Сена.

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Источник: korrespondent.net
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