Названа причина увольнения замглавы фракции Слуга народа

Заместителя фракции Слуга народа Дмитрия Соломчука уволили с этой должности, поскольку ее глава Давид Арахамия был недоволен его работой, о чем он сообщил в парламенте во вторник, 3 декабря, пишет Лига.нет.

"Я так решил. Я же имею право как руководитель сам назначать себе заместителей и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество - у нас 15 групп, решили сделать 14", - поделился политик.

Арахамия также добавил, что не намерен назначать нового человека на место Соломчука.

Накануне два народных депутата от партии Слуга народа попросили Верховную Раду о прекращении полномочий.

Ранее фракция Слуга народа исключила трех нардепов. Председатель Верховной Рады официально заявил об исключении из фракции троих народных депутатов - Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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Источник: korrespondent.net