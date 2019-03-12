Пристайко: Украина становится "токсичной" в США

Тема Украины становится в США "токсичной" на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента США Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник, 3 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, в США продолжаются споры между демократами и республиканцами, которые в последнее время сосредоточились на украинской теме.

"Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали "токсичными" в какой-то степени", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что сегодня зачастую Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы, при этом "американцы не помнят, с чего все началось".

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Источник: korrespondent.net