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03. 12. 2019

Грета Тунберг прибыла на катамаране в Португалию

Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересекла на катамаране Атлантический океан и достигла столицы Португалии Лиссабона. Об этом 16-летняя девушка написала в своем Instagram-аккаунте.

"Мы ожидаем прибытия в пристань Санту Амару в Лиссабоне завтра утром где-то между 08:00 и 10:00 часами", - такую запись оставила Тунберг в соцсети в понедельник.

А уже во вторник, 3 декабря, эко-активистка, активно выступающая в защиту окружающей среды, выложила снимки с катамарана, который дошел до Лиссабона.

Из португальской столицы девушка поездом поедет в Мадрид, где примет участие в климатической конференции ООН.

Тунберг отказывается летать самолетами, поскольку, по ее словам, это наносит большой вред экологии. Поэтому из США в Европу она отправилась на катамаране.

 
 
 
 
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Heading into Lisbon!!

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Как сообщалось ранее, Грета Тунберг получила детскую премию мира.

Также мы писали, что активистка, выступающая за борьбу с изменениями климата, стала героиней мемов в Сети.

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Источник: korrespondent.net
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