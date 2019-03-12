Снова ветераны. Подозреваемые в убийстве ребенка

В убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева подозревают двух подростков 18 и 19 лет. Это Андрей Лаврега и Алексей Семенов – бойцы Украинской добровольческой армии.

Это далеко не первый случай, когда ветеранов АТО обвиняют в причастности к убийству.

Корреспондент.net собрал информацию о добровольцах, которых подозревают в покушении.

Пацаны на войне

Андрей Лаврега с позывным “Тихий”, по данным его сослуживцев, попал на Донбасс еще в 17 лет.

"Из-за юного возраста его всегда оберегали, еще совсем мальчишка. Но он один из лучших, был и снайпером", – вспоминает один из сослуживцев Лавреги в комментарии Обозревателю.

Лаврега родом из Черкасс. В социальных сетях он называет себя Александром Яровым. Среди друзей у него есть и его мама, Людмила Лаврега, тоже из Черкасс.

Лаврега и Семенов были бойцами батальона Аратта Украинской добровольческой армии. Демобилизовались в июне 2019 года.

Facebook Александр Яровой Лаврега - второй справа

“После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны", - вспоминает командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт.

Facebook Александр Яровой Андрей и Людмила Лавреги

В октябре 2018 года Лаврега получил орден За мужество III степени от президента Петра Порошенко.

Почему снова военные?

Андрей Гергерт считает, что отсутствие мер по социализации добровольцев может толкать этих людей на преступления. "И это только начало", - считает военный.

"К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди", - пишет военный обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, стрелявший в ребенка снайпер Лаврега "вел жизнь настоящего героя" и имеет "огромные заслуги перед страной".

“Все, кто с ним воевал, уверены - у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал”, - отмечает Бутусов.

Другие случаи

Участники АТО признались в нападении на активистку Катерину Гандзюк, которое закончилось ее смертью.

Также именно ветеранов нанимали для покушения на экс-депутата Госдумы Андрея Вороненкова. В убийстве Амины Окуевой тоже есть след ветеранов.

Организаторы заказных убийств могут с легкостью вербовать для их выполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях, считает бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По его мнению, причиной этого является "низкий психологический барьер перед убийством человека, психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствие работы и достойной заработной платы."

Источник: korrespondent.net