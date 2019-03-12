В Раду привезли оружие и ракеты

В здании Верховной Рады открылась выставка Новейшее вооружение и разработки КБ Южное, сообщает Укринформ.

Экспозиция посвящена Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря.

"Важно, чтобы мы сделали так, чтобы это вооружение было только на боевом дежурстве, чтобы оно только защищало наши границы, воздушные, сухопутные, и чтобы оно никогда не стреляло. И это будет очень во многом зависеть и от Верховной Рады, и, в первую очередь, от Президента Украины. Поэтому я уверен, что сегодня мы будем иметь консолидированную общую позицию по решению этих вопросов - чтобы наши воины вернулись домой, чтобы мы не получали такие печальные горькие новости почти каждый день с фронта", - сказал председатель Рады Дмитрий Разумков.

Председатель ВР также напомнил, что ранее посетил КБ Южное. Разумков отметил, что разработки в аэрокосмическом и оборонном направлении являются национальным достоянием.

Укринформ

"Сегодня они крайне необходимы украинской армии. Есть новые разработки, новые достижения, новые мощности как в гражданском, так и в плане вооружения, которое, я надеюсь, в ближайшее время встанет на боевое дежурство украинской армии", - отметил Разумков.

Спикер пожелал работникам КБ Южное новых достижений и заверил, что он с коллегами будет прилагать максимум усилий, чтобы помогать отрасли.

В экспозиции представлены, в частности, современные оперативно-тактические комплексы, проект группы космических аппаратов военного назначения - спутники дистанционного зондирования Земли, обеспечивающие доступ к информации смотрового и детального наблюдения за земной поверхностью.

Напомним, военные испытали крылатую ракету Нептун. Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Раскрыты характеристики ракетного комплекса Нептун

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Источник: korrespondent.net