В Луцке заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Волынской областной госадминистрации Юрия Погуляйко. Об этом сообщают Волынские новости во вторник, 3 декабря.

"Председателем Волынской облгосадминистрации назначили луганчанина Юрия Погуляйко. Представил его на новой должности первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов во время официальной встречи с участием руководителей органов власти и местного самоуправления в помещении облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Юрий Погуляйко родился 12 ноября 1978 в селе Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Имеет три высших образования. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления МВД (юрист).

Работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области. Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем – в Нацполиции.

С августа 2019 занимал должность первого заместителя председателя Луганской ОГА.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке представили нового главу Волынской области

Кабмин рекомендовал назначить Юрия Погуляйко председателем Волынской ОГА на выездном заседании в Мариуполе 28 октября. Но уже на следующий день Волынский облсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно несогласия с кадровым решением Кабмина. Позже за аналогичное обращение проголосовали депутаты Луцкого горсовета.

Несмотря на это, 2 декабря 2019 Зеленский подписал указ о назначении Погуляйко.

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Источник: korrespondent.net