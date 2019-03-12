Столтенберг и Макрон поспорили из-за "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, 3 декабря, что не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО". Такое заявление он сделал на встрече президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает ТАСС. "Я подтверждаю эти слова (о смерти мозга НАТО)", - отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик в мировой общественности.

При этом Макрон уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Bloomberg выразил несогласие с высказыванием Макрона. "Я не согласен с такой характеристикой НАТО, в особенности потому, что за последние годы мы видели, как НАТО действительно предпринимает более значительные усилия, чем в прошлые десятилетия", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что альянс "реагирует на новые вызовы, такие, как усиление Китая, что ранее не включалось в повестку дня для НАТО, но значится там сейчас". Ранее слова Макрона прокомментировал Трамп, назвав их опасными.

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Источник: korrespondent.net