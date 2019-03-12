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03. 12. 2019

Трамп оценил возможности нормандской встречи

Предстоящая встреча в нормандском формате в Париже по Донбассу очень важна, это шанс, заявил во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп, передают РИА Новости.

"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net
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