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03. 12. 2019

В Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека

Двадцать четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара на керамической фабрике в Судане. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным ТВ, инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной мощного пожара стал взрыв газовых баллонов.

В настоящий момент известно о 24 погибших и 45 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

Врачи не исключают, что количество погибших в результате произошедшей трагедии может увеличиться.

Cмотрите фотогалерею: В Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека

ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔﻧــــــــــﺪﺍﺀﻧﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﺣﺪ المصانع pic.twitter.com/KHDbv85iKV

— Amin Alshokri 🇸🇩 (@amein82198) December 3, 2019

Ранее в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости в провинции Чжэцзян. Тогда погибли 19 человек.

А в Италии произошли пожар и взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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