В Минсоцполитики рассказали о схемах с гуманитаркой

В Украине разоблчаены схемы по ввозу "гуманитарки", из-за которых бюджет недополучает крупные суммы, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook во вторник, 3 декабря.

По его словам, Минсоцполитики отвечает за предоставление товару из-за границы статуса гуманитарной помощи, что освобождает такие товары от уплаты налогов и таможенных платежей. Что, в свою очередь, помогает нечестным дельцам ввозить новый товар под видом гуманитарки и продавать на рынках и в модных бутиках.

"Как следствие - госбюджет недополучает кучу денег", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что 19 декабря на заседании рабочей группы министерства рассматривались 133 обращения о признании грузов гумпомощью.

"Пока только 28 из них мы признали гуманитаркой. По остальным мы направили запросы в соответствующие органы и ожидаем результат. В основном подтверждения ожидают грузы с одеждой и обувью", - уточнил Коваль.

"У нас возникают серьезные сомнения относительно заявлений "благотворительных организаций", которые говорят, что завозят вещи в нашу страну и все раздают людям", - написал он и добавил, что Минсоцполиткии разработало и отправило на согласование органами власти постановление Кабмина "О некоторых вопросах организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи".

Напомним, Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Еще сообщалось, что в октябре Детский фонд ООН направил в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net