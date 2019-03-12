На админгранице с Крымом задержан член Единой России - СМИ

На КПВВ Каланчак на админгранице с Крымом задержан член партии Единая Россия Игорь Кучерявый. Об этом сообщает ATR во вторник, 3 декабря.

Кучерявый был задержан при выезде из Херсона в Крым. По информации СМИ, на материковой части Украины он хотел получить украинский загранпаспорт.

Отмечается, что во время аннексии Крыма Россией он организовывал "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе и впоследствие был награжден Минобороны РФ медалью "За возвращение Крыма".

"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он - член партии Единая Россия, активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", - рассказала замкомандира гражданского формирования Аскер Эвелина Арифова.

Эту информацию подтвердил и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. По его словам, Кучерявый на допросе заявил, что "с тем, что выдают в России (паспортом - ред.), никуда не поедешь, а ездить хочется".

Напомним, что ранее в Украину на кастинг не пустили российского актера. Актер ехал в Украину для участия в кастинге одного из сериалов. Запретили ему посещать страну из-за поездки в Крым.

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Источник: korrespondent.net