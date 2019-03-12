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03. 12. 2019

Озвучена первая пятерка госпредприятий на приватизацию

 
Озвучена первая пятерка предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, Электротяжмаш, Президент-отель, шахта Краснолиманская, заявил замминистра экономики Павел Кухта в интервью ЭП.
 
На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил:
 
"Этот долг мешает не только продажи, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов", - сказал он.
 
Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил:
 
"С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".
 
Как сообщалось, Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов. Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен.
 
Ранее стало известно, что Укроборонпром отдаст предприятия на приватизацию.

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Источник: korrespondent.net
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