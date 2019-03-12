В Минэкономики рассказали подробности о Фонде нацбогатства

Запуск Фонда национального богатства состоится в 2020 году. Об этом заявил замминистра экономики Павел Кухта в интервью Экономической правде во вторник, 3 декабря.

"К началу января мы должны представить список компаний, где государство по закону не сможет продавать более чем 50% + 1 акцию. Эти активы будут оставаться в основном в государственной собственности, в них можно будет привлекать миноритарных инвесторов. Эти государственные предприятия должны составить базу для создания централизованной структуры по управлению государственными активами. Я говорю о создании Фонда национального богатства", - сказал Кухта.

Кухта сообщил, что модель такого холдинга еще разрабатывается и будет представлена позже.

"В целом идея очень проста. Мировой опыт показывает, что централизованное управление государственным корпоративным сектором эффективнее, чем децентрализованное, разбросанные по министерствам. Централизованное управление - это современный тренд. Мировая практика показывает: если активами управляет коммерческая структура вроде Kemasik в Сингапуре или Самрук-Казына в Казахстане, то процесс управления становится деполитизированным и более эффективным с финансовой точки зрения. Компании приносят больше владельцу, то есть народу, и меньше используются для политических прихотей. Коррупция сокращается. Централизованное управление - это способ сделать госсектор современным", - подчеркнул он.

Заместитель министра заявил, что новая структура также будет иметь независимое корпоративное управление, чтобы исключить возможную политизацию.

"Это (деполитизация - ред.) обеспечивается сбалансированием полномочий на уровне политического контроля за этой структурой, то есть форматом надзора над ней, правилами назначения, увольнения и подотчетности этого человека. Фонд должен иметь независимое наблюдательный совет и корпоративное управление, чтобы им нельзя было управлять вручную. Для реализации этого решения необходимы законодательные изменения. В финале это решение будет принимать парламент. Этап парламентского обсуждения идеи еще впереди", - заявил замминистра.

Также Кухта подтвердил, что Фонд национального богатства заработает в 2020 году.

"Мы планируем внести закон в парламент, публично обсудить его с депутатами, принять и создать фонд", - резюмировал Кухта.

Напомним, что ранее Минэкономики запустило приватизацию 339 госпредприятий. Большинство из госпредприятий не осуществляют никакой производственной деятельности, но имеют на балансе недвижимое имущество.

Названы объекты, запрещенные к приватизации

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Источник: korrespondent.net