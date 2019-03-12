Эксперты сравнили работу Зеленского и Порошенко

Комитет избирателей Украины сравнил работу президентов Владимира Зеленского и Петр Порошенко в сферах внешней политики, безопасности и обороны, а также взаимодействия с Верховной Радой, сообщает пресс-служба КИУ во вторник, 3 декабря.

Так, согласно анализу, президенты за первые полгода пребывания в должности совершили почти одинаковое количество зарубежных визитов, однако действующий глава государства зарегистрировал в парламенте вдвое больше законопроектов и провел вдвое меньше заседаний СНБО.

Отмечается, что касается внешнеполитической деятельности, рассматривался показатель количества зарубежных визитов президентов. Так, Зеленский за 6 месяцев (период с 20 мая по 20 ноября 2019 года ) совершил 8 зарубежных визитов (в Бельгию, Германию, Канаду, Турцию, Польшу, США, Латвию и Японию), а Порошенко за период с 7 июня по 7 декабря 2014 года совершил 9 визитов (Бельгия (дважды), Беларусь, Великобритания, США, Канада, Италия, Словакия, Молдова).

Фото: КИУ

Кроме того, по данным КИУ, в сфере безопасности и обороны рассматривалась частота проведения заседаний СНБО, в общей сложности за первые полгода президентства Порошенко Совет безопасности созывался вдвое чаще, чем при Зеленском: 8 заседаний против 4.

В части взаимодействия с Верховной Радой эксперты рассмотрели успешность законодательных предложений обоих президентов: у Порошенко законами стали 70% его законопроектов, у Зеленского - 24%.

При этом в КИУ заметили, что количественные показатели зарегистрированных законопроектов у Зеленского вдвое выше, чем у Порошенко - 45 против 20. Так, за период с 20 мая по 19 ноября Зеленский зарегистрировал 45 проектов законов, из которых было принято 11 или 24%. Основное внимание Президент уделил вопросам правовой политики и правосудия - этой тематике посвящено 42% поданных проектов законов, в том числе законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию. Кроме того, треть законопроктов касалась вопросов правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.

Порошенко за первые полгода работы зарегистрировал 20 законопроєктів, из которых было принято 14 или 70%, а основная тематика касалась внешней политики и сферы безопасности и обороны (70% поданных документов).

Также эксперты проанализировали работу правительств, приняв во внимание показатель успешности законодательных предложений.

За первые три месяца работы А. Гончарука этот показатель составил 14%, у Яценюка - 26%. Так, правительством Гончарука за период 29 августа - 21 ноября 2019 года было подано 63 проекта законов, из которых стали действующими законами 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ждут подписи Президента. Из представленных проектов законов половина касалась сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик", - рассказали в КИУ.

Фото: КИУ

В то же время у правительства Яценюка показатель успешности законов составил 26% (подано за первых три месяца работы, с 2 декабря 2014 года по 1 марта 2015 года, 65 проектов законов, из которых было принято 17). Что касается распределения по сферам, то 49% проектов законов, представленных правительством Яценюка, касались сферы налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик.

В части сравнения работы Верховной Рады IX и VIII созывов были проанализированы такие статистические показатели, как количество принятых законов, количество поданных законопроектов и количество проведенных пленарных заседаний.

Результаты таковы: ВР IX созыва - приняты 72 закона, поданы 1193 законопроекта, проведены 39 пленарных заседаний; ВР VIII созыва - приняты 60 законов, подан 1831 законопроект, проведены 28 заседаний.

В КИУ добавили, что информация для сравнения была получена в ответ на информационные запросы в МИД и СНБО, а также путем мониторинга работы Верховной Рады.

"Несмотря на то, что новый президент работает уже полгода, а правительство и парламент - по три месяца, пока мало внимания уделяется статистическим показателям их работы. Зато преобладает эмоциональная оценка, которая не базируется на цифрах. В частности, и для сравнения деятельности новой власти с так называемыми предшественниками. Хотя на самом деле количественные результаты работы часто вполне сопоставимы", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

По его словам, несмотря на активные разговоры о "турборежиме" количественные показатели работы ВР нынешнего созыва не намного выше, чем у парламента VIII созыва, законодательная продуктивность работы правительства Яценюка была почти вдвое выше, чем у Гончарука, а у Порошенко и Зеленского почти одинаковое количество зарубежных визитов за первые полгода работы.

Ранее сообщалось, что в течение октября 13 народных депутатов пропустили более 90% заседаний Верховной Рады.

Отметим, с 1 ноября начал действовать закон о санкциях для нардепов за прогулы, в соответствии с которым депутатов могут лишать компенсаций за исполнение обязанностей и даже зарплаты.

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Источник: korrespondent.net