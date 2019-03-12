Рада изменила Налоговый кодекс под разделение Нафтогаза

Верховная Рада на заседании во вторник, 3 декабря, 328 голосами приняла законопроект. которым вносятся изменения в Налоговый кодекс по разделению Нафтогаза.

Документом предусматривается для выполнения обязательств по отделению оператора газотранспортной системы до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Кроме того, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.

Также до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Ранее сообщалось, что регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО Оператор ГТС Украины.

В Нафтогазе ожидают, что сертификация завершится во второй половине декабря.

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Источник: korrespondent.net