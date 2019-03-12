В Раде создали объединение по борьбе с импортом электроэнергии

Депутаты Верховной Раде объявили о создании межфракционного объединение Энергетическая независимость и безопасность Украины, пишет Обозреватель во вторник, 3 декабря.

"Создаем межфракционное депутатское объединение Энергетическая независимость и безопасность Украины. Мы все будем делать для того, чтобы исключать такой шантаж со стороны Российской Федерации. Также скажу, со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает для того, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасности", – сказал нардеп Михаил Бондарь.

Также представители бъединения намерены выяснить причины провала плана по интеграции отечественной энергосистемы с европейской. "Ведь именно это должно быть стратегией развития нашего рынка электроэнергии. Именно это раз и навсегда должно нас сделать конкурентной средой", – сказал депутат Алексей Кучеренко

Также нардепы нового объединения отмечают необходимость защитить отечественную энергосистему от угроз со стороны России.

"Энергетическая независимость на сегодняшний день – это практически независимость нашего государства. И если мы сегодня будем позволять вмешательство в рынок электроэнергии, если мы будем закупать российскую энергию, а мы понимаем, что белорусская энергия – это также российская энергия, потому что речь идет о соединении России с Беларусью, то мы с вами просто положим и поставим на колени сейчас отечественную электроэнергетику", – сказала депутат Виктория Гриб.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ в начале октября. Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Позже в Раде ранее появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из России, но он до сих пор не рассмотрен.

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Источник: korrespondent.net