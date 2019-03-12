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03. 12. 2019

Ведутся дискуссии о расширении нормандского формата – Госдеп

Дискуссии о расширении нормандского формата ведутся. При этом США и без этого тесно взаимодействуют с Францией и Германией в вопросе по ситуации в Украине. Об этом сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, сообщает ТАСС во вторник, 3 декабря.

"Существуют дискуссии по поводу попыток расширить его (формат переговоров – ред.), буду держать вас в курсе", – сказал Хейл, не уточнив, кто именно ведет такие дискуссии и идет ли речь о расширении формата за счет США.

По его словам, исторически сложилось так, что Вашингтон не является участником этого формата.

"Но мы очень, очень тесно взаимодействуем с Германией и Францией в этом отношении, мы также говорим с Соединенным Королевством. Мы в значительной степени присутствуем в этом процессе", – добавил при этом Хейл.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание СНБО 4 декабря в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата.

Как известно, лидеры стран-участниц нормандской четверки встретятся 9 декабря в Париже.

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Источник: korrespondent.net
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