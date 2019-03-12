Предупреждение Зеленскому перед нормандской встречей сделали три фракции

Фракции Европейская солидарность, Батькивщина и Голос обозначили "красные линии" для президента Владимира Зеленского на предстоящих переговорах в нормандском формате. Соответствующее заявление они подписали на заседании Верховной Рады во вторник, 3 декабря.

По словам подписантов, вызовы, которые стоят перед Украиной накануне нормандской встречи, могут поставить под угрозу саму украинскую государственность. Поэтому политсилы объявляют "нет капитуляции!" для недопущения реализации сценария Путина в Украине.

Они заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций, "красных линий".

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине, никакого прекращения международных судебных процессов против России. Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинской-российской границей", - сказано в заявлении.

Политсилы обязались координировать свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства и призвали все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины.

Напомним, что нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Зеленский записал видео перед встречей в Париже

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Источник: korrespondent.net