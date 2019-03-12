ФБР против FaceApp. Чем угрожает приложение

Федеральное бюро расследований США считает любые мобильные приложения, разработанные в России, "потенциальной контрразведывательной угрозой". В частности речь идет о популярном приложении FaceApp. ФБР называет его потенциальной угрозой президентским выборам в США. Корреспондент.net рассказывает подробности.

FaceApp может воспользоваться ФСБ

ФБР считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются "потенциальной контрразведывательной угрозой". Как сообщил на своей странице в Twitter лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер, такой ответ ФБР дало на его июльский запрос о приложении FaceApp.

Такой вывод ФБР сделало исходя из типа данных, собираемых приложением, условий его использования и связи с возможностями российского правительства, которое имеет доступ к подобной информации на территории страны, говорится в документе.

В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона отмечается, что правовые механизмы дают российскому правительству возможность получить доступ к данным в пределах своих госграниц.

For all of you that used the FaceApp to see what you would look like in old age, the FBI just told @SenSchumer that “the FBI considers any mobile application or similar product developed in Russia, such as FaceApp, to be a potential counterintelligence threat...” pic.twitter.com/GFB1ZkgQxN — Frank Thorp V (@frankthorp) December 2, 2019

ФСБ России имеет "мощные возможности" в сфере информационных технологий и может "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам", отметил Тайсон.

В ответе ФБР также подчеркивается, что бюро примет меры, если выяснится, что приложение FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.

По этой причине Шумер призвал американцев быть осторожными при скачивании приложений, разработанных в иностранных государствах, которые не являются союзниками Америки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оказался отвечать на вопрос о докладе ФБР по FaceApp.

"Я имею удовольствие от того, чтобы отказаться от комментирования действий ФБР", - заявил Песков, отметив, что подобные решения ФБР, по его мнению, могут остановить конкуренцию.

Какие данные получает FaceApp

В июльском письме Шумер утверждал, что условия использования FaceApp не отвечает на вопрос, как именно компания-разработчик Wireless Lab распоряжается персональной информацией пользователей, которые должны предоставить "полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным", поэтому просил ФБР его проверить.

По словам Шумера, не ясно также, как и когда FaceApp предоставляет данные пользователей другим компаниям и иностранным правительствам.

В июле этого года приложение, вышедшее в 2017 году, пережило второй пик популярности по всему миру, в том числе и среди знаменитостей, которые поддержали FaceApp Challenge.

Российское приложение с функцией состаривания в середине лета 2019 года неожиданно вышло на первое место в App Store и Google Play во многих странах мира. FaceApp использует нейросети для обработки фотографий.

Тогда и СМИ забили тревогу, обратив внимание на политику приватности FaceApp и на то, что разработчик приложения - из России, которую на Западе обвиняют в хакерских атаках.

Эксперты также обращают внимание на требование приложения о необходимости подключения к интернету для работы, что в теории может означать, что приложение передает куда-то загруженные фотографии пользователя.

В пользовательском соглашении говорится, что FaceApp получает согласие пользователя на использование его имени, облика, голоса и других индивидуальных черт, "достаточных для того, чтобы установить личность человека".

Там также говорится, что приложение может собирать разнообразную информацию о смартфоне: "включая, но не ограничиваясь, файлами cookie, логами, идентификаторами устройств, данными о местоположении и данными об использовании". Подробно в материале Угроза нацбезопасности: в чем обвиняют FaceApp.

Приложение, разработчики которого находятся в Санкт-Петербурге, требует полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, что означает возможность компании в дальнейшем использовать их без согласия пользователей, говорил тогда Шумер.

После этого создатель FaceApp, бывший сотрудник Яндекса, Ярослав Гончаров заверил, что полученные от пользователей данные хранятся и обрабатываются в "облаке" и своевременно удаляются.

"Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения с телефона в "облако", - сообщил он. Кроме того, большинство загруженных в FaceApp изображений, согласно этим данным, удаляются с серверов в течение 48 часов.

Компания также не продает и не передает какие-либо данные пользователей третьим лицам, подчеркивается в заявлении. Данные не передают и в Россию, заявили в FaceApp.

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Источник: korrespondent.net