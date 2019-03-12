Рада отменила госмонополию на производство спирта

Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отменила государственную монополию на спиртовую отрасль. За принятие законопроекта №2300 во втором чтении и в целом проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН во вторник, 3 декабря.

Как сообщил с трибуны глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, все правки ко второму чтению были учтены.

"Мы внесли несколько чрезвычайно важных уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта – это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть об ограничении импорта", – сказал он.

Согласно пояснительной записке, данный документ с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии – установка круглосуточного наблюдения за местом производства.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года – импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, который имеет статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также закон до 1 июля 2021 года вводит обязательство по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, которые подлежат приватизации. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Напомним, 15 ноября Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2300 об отмене госмонополии на производство спирта. Тогда за проголосовали 293 нардепа.

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Источник: korrespondent.net