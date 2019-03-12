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03. 12. 2019

Украина защищает восточный фланг НАТО – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил лидерам стран-членов НАТО, что Украина защищает восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом он сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 3 декабря.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "кто вас об этом просит"? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", – сказал Пристайко.

Он спросил, нужен ли вклад Украины и считает ли Альянс роль Украины настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в регионе Восточной Европы.

"У нас 14 тысяч людей погибло... И мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил министр.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть много стадий между полноценным членством в НАТО и "ничем". Он призвал Украину и Грузию ценить "промежуточные стадии" на пути к членству в НАТО.

В Раде решили, как обсудить членство в НАТО без новой заявки

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Источник: korrespondent.net
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