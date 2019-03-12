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03. 12. 2019

Труба отреагировал на "перезагрузку" ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о достижениях ведомства, поблагодарил следователей и пожелал им оставаться профессионалами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Украина более 20 лет ждала ГБР, и только через год - без всякой поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений", - написал он.

"За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них – по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли. Я благодарю команду, следователям, желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам", - добавил Труба.

Ранее были названы сроки увольнения главы ГБР Трубы. Сегодня парламент принял законопроект, который дает возможность досрочно увольнять главу ГБР и его заместителей.

СМИ назвали возможного сменщика Трубы

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Источник: korrespondent.net
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