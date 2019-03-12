Зеркаль: У Зеленского еще в июле знали о заморозке военной помощи США

Офис президента сразу узнал о заморозке Белым домом военной помощи Украине и пытался это скрыть от общественности. Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью The New York Times.

По словам Зеркаль, сама она узнала о приостановке американской помощи из дипломатической телеграммы, которую МИД получил от посольства Украины в Вашингтоне.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала собеседница издания.

Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Одновременно с МИД сведения по поводу помощи получил и Офис президента Украины.

Бывшая замглавы МИД добавила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, Офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить главе Белого дома. Зеркаль призналась, что на встрече в сентябре помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей молчать и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как полагают оппоненты американского лидера, во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net