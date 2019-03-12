Путин назвал действия НАТО "некорректными" в отношении РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что НАТО действовало в отношении России "некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета" российских интересов. Об этом он сказал на совещании по военной тематике в Сочи, сообщает Интерфакс во вторник, 3 декабря.

"Имею в виду предложенное нами (альянсу – ред.) партнерское взаимодействие (которые было отвергнуто НАТО – ред.). Тем не менее, рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают", – сказал Путин.

Он напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, к совместному противодействию реальным угрозам, среди которых, по словам Путина, – международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество фактически было свернуто", – отметил президент РФ.

Вместе с тем Путин подтвердил, что Россия по-прежнему готова сотрудничать с НАТО и заявил, что рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге с альянсом.

"Как раз в эти дни – 3-4 декабря – в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса", – сказал он и добавил, что "блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в быстро, стремительно меняющихся условиях".

"Совокупные военные расходы стран Альянса (занимают – ред.) более чем 70% общемирового объема военных расходов", – напомнил Путин.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не определяет Россию как врага, но прилагает усилия, чтобы военное вторжение РФ, которое произошло в Украине, не повторилось против членов альянса. По его словам, если вдруг произойдет атака на Польшу или страны Балтии, то ответит все НАТО.

НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд

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Источник: korrespondent.net